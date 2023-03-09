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台南「蘭得有心人」東京亮相 盼蘭花打入日本市場

2023/3/9 10:49（3/9 11:11 更新）
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限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」日前在東京食品展亮相，花瓣上有獨特的Tainan字樣與粉紅愛心，希望將蘭花打入日本市場。圖左為台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月9日
限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」日前在東京食品展亮相，花瓣上有獨特的Tainan字樣與粉紅愛心，希望將蘭花打入日本市場。圖左為台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）東京食品展已開幕，台南市長黃偉哲率團參展，也安排限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」亮相，花瓣上更有獨特的Tainan字樣與粉紅愛心，希望將蘭花打入日本市場。

東京食品展3月7日至10日在日本Tokyo Big Sight場館開展，黃偉哲率台南在地業者參展，開拓台灣農產海外行銷通路，限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」也跨海亮相，吸引眾人目光。

黃偉哲指出，全世界1/3蝴蝶蘭在台灣，台灣1/2蝴蝶蘭在台南，顯示全世界1/6蝴蝶蘭在台南；目前台南市後壁區正舉辦2023台灣國際蘭展，展示多元品種的蘭花，「台南400－蘭得有心人」以奈米技術噴染，增添美麗色彩，更應景3月14日白色情人節。

黃偉哲表示，台南蘭花產業擁有高水準培育技術，在國際上具有很強競爭力，他要讓外國看見台南蘭花實力，「很希望、也很有信心能把蘭花打入日本市場」。

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台南市政府發布新聞稿指出，東京食品展是亞洲規模最大食品展，許多日本大型超市、連鎖通路、食品批發商及食品電商到場接洽及評估進口，是打入日本市場非常重要管道，台南則是睽違3年再次參展。

「台南400－蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米技術噴染，在2023台灣國際蘭展首次曝光，不僅配合3月14日白色情人節，也是2024台南400所推出的限定色系，展現台南生技農業技術的堅強實力。（編輯：陳仁華）1120309

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