屏縣迷你機車待轉區寬70公分惹議 養護單位改善

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣潮州鎮光復路某機車待轉區寬度僅70公分，網友稱「可列入金氏世界紀錄」。公路總局第三區養護工程處潮州工務段今天表示，已著手改善待轉區，增加空間，保護騎士安全。

有網友在臉書（facebook）貼文指出「這是立可白塗抹的待轉區嗎？奇葩地點在屏東潮州」，更有網友笑稱「可列入金氏世界紀錄最窄的機車兩段式左轉待轉區。」

網友表示，這個迷你機車待轉區在屏東縣潮州鎮光復路上，寬度僅約70公分，緊鄰護欄，機車騎士根本很難進入待轉區。

對此，潮州工務段今天發布訊息指出，這處機車待轉區因路肩太小才將待轉區格子標線畫小，為友善、改善路口待轉區空間，今年已規劃拆除路側鋼版護欄及水溝加蓋以增加臨停空間後，再重劃設機車待轉區。

潮州工務段表示，為配合屏東縣交通隊號誌遷移施工期程，昨天進場改善已先將標線磨除，今日進行側溝鋼板護欄移除及水溝加蓋工作，預計20日改善完成。（編輯：戴光育）1120311