北市環保局推室內空品認證 鼓勵商家主動防疫

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台北市環保局14日公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，保護民眾呼吸健康；鼓勵各場所主動防疫，當二氧化碳濃度值達800ppm以下、細菌濃度值500CFU/m³以下可取得金級認證。（台北市環保局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月14日

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）後疫情時代來臨，台北市環保局今天推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵各場所主動防疫，加強通風及空氣殺菌，在二氧化碳濃度值和細菌濃度值達標時，可獲金級認證。

依據環保局公告的室內空品認證場所推動計畫，公、私立場所二氧化碳濃度值1000ppm以下及細菌濃度值800CFU/m³以下，可取得銀級認證；二氧化碳濃度值達到800ppm以下及細菌濃度值500CFU/m³以下，可取得金級認證。

環保局空污噪音防制科長邱天安向中央社記者說明，認證標準參考環保署規範與研究文獻，以金級認證為例，二氧化碳濃度值800ppm以下為環保署室內空品優良級標章的標準，而細菌濃度值達到500CFU/m³以下則可有效降低呼吸道感染風險。

邱天安表示，每個場所特性不同，沒有強制要求各場所透過何種方式達到認證標準，但要降低二氧化碳濃度最主要方法就是加強通風，而裝設光觸媒、紫外線、臭氧等殺菌設備可以降低細菌濃度。

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邱天安指出，室內空品在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後越來越被重視，目前許多店家其實已經有裝設相關設施，環保局將加強宣導並推廣認證，同時優先輔導百貨公司美食街、社福機構、運動場所及一般護理之家4類風險較高的場所取得認證。

環保局表示，場所認證有效期限為2年，額外設有室內空品自動監測設施則延長為3年，將定期對已認證場所追蹤查核，同時邀請相關領域專家學者組成輔導團隊，免費到各類場所提供改善建議，並同步架設網站公開已取得認證場所名單供民眾查詢。（編輯：方沛清）1120314