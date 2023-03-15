高雄廠商載水引關注 加工區管理處：園區供水正常

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（中央社記者林巧璉、蔡孟妤高雄15日電）高雄水情處於黃燈，夜間採減壓供水，楠梓科技園區昨晚有廠商首度派水車載水，外界關注高雄供水狀況。加工區管理處表示，目前區內供水情況正常，此為零星個案。

加工區管理處副處長劉繼傳今天告訴中央社記者，出動水車載水的廠商屬舊廠房，蓄水池較小，無法儲備3天水量，因擔心影響製程才提前載水因應。新蓋的廠房蓄水池至少可儲存3天水量，不會有此問題。

高雄市經發局表示，這是個案廠商，因既有工廠儲水池較小，加上園區位於管線末端，每天清晨6時後，恢復正常壓力供水仍需一段時間，廠商擔心來水速度跟不上用水速度。

高雄市長陳其邁今天上午出席白帶魚外銷日本封櫃記者會，接受媒體聯訪有關水情狀況時指出，近年多元水資源開發見效，這幾年高雄伏流水開發已有80萬噸水，中央也讓高雄再增加兩座再生水廠。

陳其邁也說，如果以現在的水情，今天高屏溪川流量僅有5.8cms（立方公尺/秒）在過去已進入橘燈減量供水，甚至是紅燈分區供水狀況。

水利署南區水資源局在屏東進行緊急輸水管線工程，預計4月底完工，每天支援高雄3.6萬噸民生用水，媒體報導屏東民眾出現反彈聲浪。陳其邁表示，非常感謝屏東的協助，高屏和台南是共同生活圈。

陳其邁還舉例指出，高雄去年一整年約供1億噸水給台南使用，台南現在的水情比高雄更吃緊，假如高雄有餘量，在區域間聯合幫忙、調度。面對挑戰，高雄必須先做好準備，盡量先以多元開發水資源為主，不管是鑿井、海水淡化、伏流水等都要提早因應。

至於，楠梓科技園區位處管線末端，園區近百公頃，即使是清晨恢復正常供水後，仍有廠商會有水量不足狀況。劉繼傳說，近期已規劃管線的汰舊換新以及增加加壓設備等。

經發局表示，中油高雄煉油廠在高屏溪旁，設有19口水井抽取備援水源，以專管日供6萬噸直送廠區，市府已協調中油公司與楠梓科技產業園區，對於園區內有用水需求廠商就近取水。

高市府統計，8日起夜間減壓供水措施後，高雄地區每天民生及產業用水量約140萬噸。（編輯：卞金峰）1120315