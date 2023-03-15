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新市政大樓擬改與民間合作開發 謝國樑：為了捷運

2023/3/15 12:47
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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府選定在中正路公車處修理廠興建新市政大樓，原規劃獨資興建，今天提出與民間合作開發構想，市長謝國樑說，政策轉彎原因是市府須為捷運經費，調整獨資興建政策。

謝國樑上午在「新市政大樓民間合作說明開發記者會」表示，顧問公司原本預估興建新市政大樓經費為新台幣38.8億元，目前有許多公共建設興建經費物價調高，物調後，興建新市政大樓預估需55.12億元。

謝國樑指出，與前市府團隊交接時曾詢問財政處，中央補助約3成，市府自籌7成經費，若以55.12億元計算，市府要負擔38.5億元，若要在未來5年納入預算，加上基隆捷運目前提出的53億元分攤額，就會有超過90億元負擔。

謝國樑表示，市府參考新北第2行政中心作法，考慮和民間合作打造新市政大樓，結合民間力量將新市政大樓開發成為複合式商辦，部分空間提供市府局處辦公室使用，希望能容納上千名市府員工在此上班，此外，市府希望與最好的企業、廠商合作，假如蓋了商辦，不僅創造新的商業、辦公空間，也可增加在地就業。

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謝國樑指出，與民間企業合作缺點就是不能全拿，但優點是市府不用出錢，這項建設政策的「轉彎」，就是為了要替捷運能負擔更多經費暖身，市府根本沒有能力負擔興建市政大樓自籌款38.5億元，且必須為了捷運所需經費，調整原規劃新市政大樓獨資興建政策，避開負擔38.5億元。

市府都市發展處長謝孝昆表示，新市政大樓預定地非常稀有，因為是市府少數持有的公有土地，基地形狀方整、面積0.44公頃且三面臨路，前面是中正路，現況已是空地屬於商業區，容積率達560%，開發量能非常高，如今郵輪已復航，搭配港區周邊可形塑東岸景觀大道，從線形成面帶動都市再生，也盼此案能成為公私合作新典範。（編輯：方沛清）1120315

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