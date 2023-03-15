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謝國樑：盼紛擾劃下句點 但基捷分攤還是太貴

2023/3/15 14:03
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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府已編列新台幣1000萬元追加預算，打算成立捷運專案辦公室。市長謝國樑說，市府正努力準備讓捷運進到基隆，盼過去紛擾劃下句點，但目前提出市府分攤53億元還是太貴。

謝國樑上午在「新市政大樓民間合作說明開發記者會」表示，目前基隆捷運可說是全國最關心議題，他要對無論提出褒或貶所有關心的人表達感謝，市民也樂見大家關心基捷，因為關心越多，就有越多資訊可在檯面上供大家分析。

他指出，希望過去紛擾劃下句點，期待也重視17日與交通部次長胡湘麟會面洽談基捷經費分攤等議題，但目前提出基隆市府分攤「53億元還是太貴」，對市府的負擔還是太重。

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此外，謝國樑表示，基隆市府目前沒有設立捷運局，市府已在追加預算編列1000萬元，因為市府交通處交通規劃科是負責各項交通規劃，若要再負責捷運會捉襟見肘，期盼議員支持交通處在追加預算提出的捷運專案辦公室計畫。

謝國樑說，捷運專案辦公室屬於市府交通處指導單位，將邀請具有運營、興建、聯合開發的專業人員擔任主持人。市府正努力準備讓捷運進到基隆，才會調整許多預算，包括將原先規劃獨資興建新市政大樓，調整為與民間合作開發，不僅能創造就業機會，也不會增加市府負擔，讓市府員工有新的辦公處場所。（編輯：方沛清）1120315

#謝國樑
#捷運局
#基隆市
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