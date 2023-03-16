花蓮安通免費泡湯池屢損壞 公所協調部落收費管理

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花蓮縣玉里鎮安通泡湯池馬達損壞，原有水泥湯池沒水可泡，當地居民自力救濟，在溪床用石頭砌出簡易泡湯池。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年3月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮玉里鎮安通泡湯池上月馬達損壞，水泥泡湯池沒水泡，當地居民在溪床用石頭砌出簡易泡湯池。玉里鎮長龔文俊指出，已更換馬達，未來將交由當地協會管理，酌收清潔費。

玉里安通溫泉區有多間溫泉飯店及民宿，前鎮長潘富民任內在安通溪邊設置3處泡湯池，抽水馬達多年來由善心人士或公所協助更換，上月起馬達損壞，引起民眾不滿，批評公所無作為。

龔文俊今天指出，去年918台東強震，水脈下降，馬達抽不到水導致空轉損壞，已經募集費用派員修復，不過24年前溫泉池設置時沒有相關法規規範，未申請溫泉開發許可、水權等，泡湯池也佔用河川行水區及防汛道路，要完全合法只能拆掉重建。

龔文俊表示，因安通溪位置有很多土地位於原住民傳統領域，考量未來申請水權、土地撥用等需求，經與在地族人開會，同意將由安通部落組織管理委員會維護管理，公所協助部落向相關單位爭取溫泉計畫，未來希望連結部落文化、農產品，帶動部落經濟。

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安通社區協會理事長張健治說，野溪溫泉不只遊客會來，當地部落長輩也會在清晨4、5時去泡湯，部落族人同意成立管理委員會方式管理，為支付人員清潔環境成本，會規畫收費。

對於使用者付費，遊客看法兩極。玉里鎮劉姓居民表示，野溪應該屬於公共的不該收費，傾向由公部門管理，免費提供民眾使用；來自彰化的周姓遊客則認為，若收費能提供更好的管理讓環境更好，可以接受。（編輯：黃世雅）1120316