重障個人助理服務時數 新北：每月最高100小時

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府社會局今天表示，對身心障礙者自立生活補助，已調整到最高每月100小時，並依使用者需求核定。個案除個人助理，還可搭配長照居家服務員交互使用，達到自立生活目標。

重度障礙者玉姐（化名）民國109年向新北巿府社會局，申請每月744小時（即每天24小時）的個人助理服務，不服僅獲核定每月60小時而興訟。台北高等行政法院今天撤銷社會局的原處分，判玉姐勝訴。可上訴。

判決要求新北社會局依法院見解，就玉姐109年的申請案視個案情形，跑相關程序，核定妥適個人助理服務時數。

社會局副局長許秀能告訴中央社記者，新北看見障礙者因特殊因素而有較高的服務需求，從去年10月起，將每月60小時個人助理時數調整到每月最高100小時；這名案主（玉姐）從今年2月起，就已核定為100小時。

許秀能說，玉姐除了個人助理每月100小時外，所核定的居家服務員已提供最高失能等級的補助，每月有新台幣3萬6000餘元。

北高行判決指出，依憲法增修條文、身心障礙者權益保障法、聯合國身心障礙者權利公約等規定意旨，身心障礙者個人照顧服務辦法中「依其需求提供24小時服務」，應以身心障礙者的具體需要為依據，而非規定以每月提供若干小時服務為上限。

社會局身心障礙福利科長楊貴閔受訪表示，並非指每天用滿24小時的個人助理服務時數，立法旨意是指，當需要時應隨時提供服務。例如，個人助理可陪同看午夜場電影，但案主睡覺休息時就用不到；有時也可搭配居服員服務，交叉使用。

楊貴閔說，個人助理的精神是支持重度障礙者自立生活與社會參與，難免也會有身體照顧，需有專業培訓與技能。新北曾使用個人助理的重度障礙者有64人，目前經專業評估，申請核准100小時的有3人。提供個人助理服務的人力，也努力培訓中。

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社會局長張錦麗說，新北重視身心障礙者的權益，也支持特殊身障者在社區自立生活。新北自立生活補助最高100小時，已是全國最高者，部分縣市仍維持每月最高60小時；若中央有全國一致性的規範，並願意補助所需要的經費和人力，新北會全力配合，讓特殊身心障礙者擁有更自立的生活。

至於本案是否會上訴，社會局表示，目前尚未收到判決書，會等收到判決書後，依據判決內容研議，重點是提供案主妥適的個人助理服務。（編輯：張銘坤）1120316