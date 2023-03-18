你的左腳鞋可能在台灣燈會 遺失物逾600件快去領

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市觀傳局今天表示，2023台灣燈會在台北，發現超過600件遺失物，還有小朋友的玩偶及單隻鞋子等，有趣的是多半是左腳；卡證與帽子等占比最多，民眾可上官網查詢並領回。

觀光傳播局新聞稿表示，「2023台灣燈會在台北」19天展期吸引眾多人潮，盤點出現場200多件物品及400多張卡證，並將清單公告於觀傳局官網，盼遺失的民眾能儘速領回。

觀傳局指出，活動期間18處服務台已協助許多民眾尋獲遺失物，但現場仍遺留400多張身分證、健保卡、學生證、駕照及信用卡等重要證件，還有200多件物品如手機、雨傘、水杯、玩偶、眼鏡及鑰匙或單隻鞋等。

遺失物中其中包含許多兒童用品，如奶嘴、幼稚園圍兜等，還有多隻單腳兒童鞋，巧合的是以左腳居多。

觀傳局說明，針對價值新台幣500元以上的遺失物品，已轉交警察局協助處理，卡證類則轉交至各製發卡單位，依流程處理，但目前仍有183筆物件尚待主人向觀傳局認領，將公告及保管至4月17日，民眾可於期間內洽詢，並前往觀傳局領取。

觀傳局也說，遺失物品排行榜，依序為卡證類、帽子、雨傘、鑰匙、杯子，詳細遺失物清單請見觀傳局官網。（編輯：張銘坤）1120318