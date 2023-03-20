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輕症免隔離上路 陳其邁提醒孕產婦等有症狀速就醫

2023/3/20 13:29
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）COVID-19無症狀、輕症病患今天起免通報、免隔離；高雄市長陳其邁表示，65歲以上長者、慢性病患者和孕產婦等，如有疑似症狀應速快篩、速就醫，依醫囑儘早使用口服抗病毒藥物。

高雄市衛生局發布新聞稿指出，依據中央流行疫情指揮中心公告，即日起，快篩陽性輕症、無症狀者免通報免隔離，進行「0+n自主健康管理」，有症狀在家休息，避免不必要外出；無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可外出，外出時須全程佩戴口罩。

衛生局指出，「0+n自主健康管理」屬於指引性質，無對應罰則；確診者應避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士的場所，如聚餐、聚會及公眾集會等場域。

陳其邁提醒，65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等慢性病，以及孕產婦、免疫不全/低下等具重症風險因子對象，出現疑似症狀應速快篩、速就醫，快篩陽性者依醫囑儘早使用口服抗病毒藥物。

陳其邁表示，快篩陽性者如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，以及皮膚/嘴唇、指甲床發青或無法進食/喝水或服藥，過去24小時無尿或尿量顯著減少，收縮壓小於90mmHg或無發燒1分鐘心跳大於100次等警示症狀，要立即就醫。

衛生局進一步說明，高雄市校園同步調整防疫措施，建議確診師生請假5天，在家中自主健康管理，快篩陰性可提早解除自主健康管理；確診請假不列入病假、缺席、考績。（編輯：陳仁華）1120320

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