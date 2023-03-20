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新北實施海砂屋自治條例 首件停用案開拆

2023/3/20 16:05（3/20 16:46 更新）
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新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例自去年4月實施，迄今已有4案停止使用，位於新莊區新泰路的首例停用案件20日開拆。（新北市工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月20日
新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例自去年4月實施，迄今已有4案停止使用，位於新莊區新泰路的首例停用案件20日開拆。（新北市工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例自去年4月實施，迄今已有4案停止使用，位於新莊區新泰路的首例停用案件今天開拆，未來將原地重建12層樓高的安全新家園。

新北市政府工務局發布新聞稿說明，目前為止，新北列管的海砂屋共有82案，其中59案雖達得停止使用標準，但為慎重起見，將透過委員會依照建物氯離子含量、耐震能力、抗壓強度、重建整合程度及執照申請等作為案件執行排序。

工務局表示，今天拆除的新莊區新泰路案共有15戶，在111年9月列停止使用案，成為停用案的拆除首案，另外，淡水區3件已停止使用案，其中有住戶逾期未搬離仍繼續使用，市府已依規定裁處建築物所有權人新台幣5000元罰鍰。

工務局強調，海砂屋影響居住安全甚鉅，社區若經鑑定為高氯離子建築物，為提高居住安全，住戶應依建築法賦予建築物所有權人對建築物應負管理維護之責，積極協調整合重建，才能遠離有安全疑慮環境，重建安全新家園。（編輯：方沛清）1120320

新北市政府工務局表示，海砂屋影響居住安全甚鉅，住戶應積極協調整合重建，才能遠離有安全疑慮環境，重建安全新家園。圖為房屋鋼筋外露。（新北市工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月20日
新北市政府工務局表示，海砂屋影響居住安全甚鉅，住戶應積極協調整合重建，才能遠離有安全疑慮環境，重建安全新家園。圖為房屋鋼筋外露。（新北市工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月20日
#海砂屋
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