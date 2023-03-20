納管工廠改善計畫截止日 高雄收件率約97.6%

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）依據法令規定，申請納管的未登工廠在3月20日前需提送改善計畫。高雄市政府經發局統計，有100多家工廠趕在今天截止日送件，收件率約97.6%

根據經發局統計，高雄市共有3304家申請納管業者應遞交改善計畫，截至今天下班前共有3226件，收件率約97.6%。目前已核准逾2000家。

經發局告訴中央社記者，今天是改善計畫收件截止日，經發局也持續打電話跟未送件業者聯繫，有部分業者表達不願繼續完成納管程序，主要原因包括地主不願再承租，以及負擔不了消防、環保等費用。

大寮區一家五金批發行陳姓業者表示，先前已提交完整改善計畫，自己花了新台幣2萬元請代辦業者協助。「納管這條路感覺就是一直花錢，但只能照著遊戲規則走，就看後續還有什麼需要調整的。」

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經發局表示，申請納管應提完整的改善計畫，內容包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等。改善計畫經核定需於2年內完成改善，如有正當理由無法於2年內完成改善，應於119年3月19日前完成，並取得特定工廠登記。

另，如有規劃用地變更的工廠，則必須在121年3月19日前提出用地變更計畫，且最晚需於129年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記合法程序。（編輯：謝雅竹）1120320