崑山科大民調 黃偉哲連任施政社福滿意度最高

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市長黃偉哲連任至今100天，依崑山科技大學一項針對3個月來施政民調。結果顯示有83.7%的民眾對生活品質感到滿意；對黃偉哲連任以來的施政表現也有68.6%的滿意度。

崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心今天新聞稿表示，依台南市政府目前主要推動施政項目，市民滿意度前3名分別為社會福利、觀光休閒及藝文活動。從社會福利來看，「老人福利補助」滿意度達57.5%、「提高生育津貼」62.3%、「青年創業貸款補貼」61.1%、「首購房屋補助」有57.3%。

台南市年初宣布加碼3項青年福利措施，包括提高前二胎生育津貼至2萬元，協助首次購屋貸款利息補貼每戶6萬元及青年創業貸款前2年利息全額補貼等政策，從民調上可顯示民眾對政策感到滿意。整體來看，市民對於黃偉哲市政團隊推動社會福利最有感；然而不願表態或不表意見的市民，在此項平均也達3成。

研究計畫主持人公廣系教授莊岳峰說明，這次民調值得關注的是，黃偉哲去年爭取連任之路可謂驚險過關，在此次民調樣本結果上，中立及不願表態政治立場選民高達69.7%，表態支持國、民兩黨的比例明顯下滑，顯示選民已不再堅定支持特定黨派，而是會隨社會議題、政治熱度等條件下，改變過去所支持人選，這對執政黨或在野黨來說，都是應該要注意的民意變化趨勢。

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另外，市府推動的這些照顧市民福利政策，幾乎都有3成受訪者表示不知道或是無意見，建議市府加強宣傳，讓市民更加瞭解市府推動相關政策。

這項民調由崑大公共關係暨廣告系量化研究中心今年3月1至3日進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，依台南37個行政區中人口百分比抽出需完成有效樣本作為問卷調查對象；採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070份；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。（編輯：孫承武）1120320