違章工廠期限前未提改善計畫 彰化2天減200多家

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）低污染農地違章工廠提送改善計畫20日下午5時截止，彰化縣截至18日有310家未送，經催促業者繳交，今天剩57家工廠未提出，仍有郵寄、公所代收件尚未送達，未配合者恐「離開」。

政府2019年修正「工廠管理輔導法」，2020年再次修正，規定低污染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫；有2.9萬家工廠要在3月20日前提交改善計畫，才可以取得特定工廠登記，順利合法化。

經濟部中部辦公室昨天表示，尚有1316家工廠未提交改善計畫，包含新北市、台中市、高雄市、彰化縣、嘉義縣皆逾百家沒提送，以彰化310家最多，20日下午5時前若未送件至所轄地方政府，恐喪失輔導資格、爭取合法化機會，將有工廠斷水、斷電或被拆除風險。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處晚間回應中央社記者詢問表示，目前僅剩57家工廠尚未提出改善計畫，但有今天寄出以郵戳為憑等待統計件數，縣府將依中央法規辦理；另外，已申請納管改善計畫及特定工廠者，目前積極審理中，但非全部廠商都能符合相關法規，審查若發現非屬工廠及非屬低污染事業，皆已駁回申請。

縣府經綠處表示，聯合審查後，會盡快將審查結果通知廠商，如果能改善，將請業者積極改善，以利輔導業者合法安心經營；地方政府會依規定審查，全力協助符合法規的特定工廠合法化，阻斷違章農地工廠存在。

縣府經綠處表示，之前未送件工廠，有些業者是心存觀望、以拖待變，也有工廠考量土地非自有，改善成本過高，因此未送件；透過雙掛號寄公文及打電話催促業者繳交改善計畫，也請鄉鎮市公所派員拜訪及收件，近日收件案數明顯增加，截至今天剩57家未送，且明天應會有郵寄件、公所代收件陸續送至，家數可望再降。

對於剩餘未送件工廠，經綠處表示，將配合中央相關規定辦理後續作業、依照全國統一標準執行，若業者未能配合改善現況，最終可能必須「離開」產業。

經綠處表示，為解決全國未登記工廠，中央主管機關經濟部將管理未登記工廠納入國家重大政策，希望讓未登記工廠「全面納管」輔導朝向合法化。

彰化縣政府表示，依工廠管理輔導法、特定工廠登記辦法相關規定，輔導既有（民國105年5月20日前）未登記工廠納管改善成為特定工廠登記，地方政府會全力配合，希望未來能斷絕農地新增違章工廠。（編輯：謝雅竹）1120320