中南部缺水 新北潑水節改以紫檀花樹葉灑淨祈福

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北中和著名的潑水節因COVID-19疫情停辦3年，今年則受中南部缺水影響，改辦「緬甸新年浴佛活動」，以紫檀花樹葉灑淨祈福代替潑水，並搭配歌舞、美食慶祝緬甸新年。

新北市政府文化局說，潑水節是東南亞地區最盛大的傳統新年習俗，希望除去前一年的災厄並為來年祈福。因此每年4月13日至4月16日，緬甸、泰國、寮國、柬埔寨及中國雲南傣族等地區，清早沐浴盛裝至佛寺禮佛，並以清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順。

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新北文化局表示，新北市是全國新住民人口最多的城市，中和區南勢角一帶是新北市緬僑居住最多的地區，巿府自1998年起辦理潑水節，不過2020年起受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已停辦3年。

文化局今天說，今年COVID-19疫情趨緩，但適逢中南部缺水，因此文化局與新北市中和華新街商圈發展協會及中華民國緬甸歸僑協會研議，4月16日在中和華新街辦理「緬甸新年浴佛活動」，用紫檀花樹葉灑淨祈福代替潑水，並搭配歌舞、美食來慶祝緬甸新年，也祈福春雨快來。（編輯：李錫璋）1120321