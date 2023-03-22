更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特
首頁 / 地方

普發6000元 嘉市府公所設櫃台協助線上登記

2023/3/22 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）全民普發新台幣6000元今天起提供預約登記服務，嘉義市政府即日起至31日，在市府大廳志工服務台、東西區公所及戶政事務所開設服務櫃台，協助市民線上登記。

嘉義市民政處今天發布訊息指出，全民普發6000元共有5種領取管道，登記入帳部分，自今天起依照身分證尾數分流登記。考量部分市民不擅長使用3C設備，因此，在市府大廳、東西公所和戶政事務所開設服務櫃台，協助民眾線上登記。辦理民眾須攜帶身分證、健保卡及常用金融存摺到服務據點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民政處表示，民眾前往公所等地開設的服務櫃台辦理時，在3月22日至26日也須依照中央規定的分流限制，民眾依照分流的身分證字號或居留證尾數進行登記。

另外，市府呼籲，坊間也已出現詐騙集團偽冒網站企圖誘騙民眾，務必提高警覺，點擊網站時一定要看清楚是否為普發現金正確的網址，千萬不要點來路不明的網站。若民眾有任何問題，也可以撥1988客服專線或165反詐騙專線即時諮詢。（編輯：郭諭儒）1120322

#嘉義市民政處
#戶政事務所
#嘉義市政府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族