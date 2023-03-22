普發6000元 嘉市府公所設櫃台協助線上登記

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）全民普發新台幣6000元今天起提供預約登記服務，嘉義市政府即日起至31日，在市府大廳志工服務台、東西區公所及戶政事務所開設服務櫃台，協助市民線上登記。

嘉義市民政處今天發布訊息指出，全民普發6000元共有5種領取管道，登記入帳部分，自今天起依照身分證尾數分流登記。考量部分市民不擅長使用3C設備，因此，在市府大廳、東西公所和戶政事務所開設服務櫃台，協助民眾線上登記。辦理民眾須攜帶身分證、健保卡及常用金融存摺到服務據點。

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民政處表示，民眾前往公所等地開設的服務櫃台辦理時，在3月22日至26日也須依照中央規定的分流限制，民眾依照分流的身分證字號或居留證尾數進行登記。

另外，市府呼籲，坊間也已出現詐騙集團偽冒網站企圖誘騙民眾，務必提高警覺，點擊網站時一定要看清楚是否為普發現金正確的網址，千萬不要點來路不明的網站。若民眾有任何問題，也可以撥1988客服專線或165反詐騙專線即時諮詢。（編輯：郭諭儒）1120322