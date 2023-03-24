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原民運未成賽組別太晚通知選手 北市府：合乎規定

2023/3/24 16:49（3/24 19:01 更新）
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112年全國原住民族運動會24日在台北花博爭豔館舉行開幕典禮，台北市長蔣萬安（前右3）抵達會場與來自各縣市參賽人員合影留念。中央社記者裴禛攝 112年3月24日
112年全國原住民族運動會24日在台北花博爭豔館舉行開幕典禮，台北市長蔣萬安（前右3）抵達會場與來自各縣市參賽人員合影留念。中央社記者裴禛攝 112年3月24日
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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北24日電）台北市政府籌辦的全國原住民族運動會今天舉行開幕典禮，議員指出，部分競賽組別因參賽人數不足未成賽而取消，市府在比賽前1週才通知選手；市長蔣萬安說，合乎規定。

112年全國原住民族運動會賽事自22日展開，今天舉行開幕典禮、27日閉幕。民進黨台北市議員許家蓓發布質詢資料指出，北市府籌辦的原民運有部分競賽如角力、跆拳道青少年女子組59公斤級，因報名不到3人無法成賽而取消，但市府在比賽開始前1週才通知選手，浪費選手準備時間。

許家蓓表示，依原民運競賽規程，去年10月開放報名、11月底至12月間資格審查、年底召開資格審查會議，今年1月18日辦理賽程抽籤，從時程來看，北市府早知道報名人數不足的競賽項目，應可提早通知選手，卻拖到3月16日公布，對選手不友善。

許家蓓也發現，原民運網站內的臉書（Facebook）粉專連結失效、競賽日程未寫明比賽時間，且宣傳影片觀看人數少，認為北市體育局編新台幣712萬元預算行銷，但效果仍不足。

蔣萬安下午出席原民運開幕典禮時接受聯訪回應，因體育局要等最後確定未成賽的人數才能對外公布，這部分合乎規定。

體育局發布新聞資料指出，原民運競賽規程及公告皆依全國原住民族運動會舉辦準則規定辦理。

至於宣傳部分，體育局指出，已協調整合市府資源加強賽前行銷與優惠及露出宣傳影片等，針對議員質詢虛心受教，相關資訊會提供下一屆主辦縣市參考。（編輯：龍柏安）1120324

#許家蓓
#北市體育局
#蔣萬安
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