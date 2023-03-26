基北北桃設環保合作平台 將統一噪音車管制標準

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）基北北桃4縣市環保局交流合作平台昨天成立，首次會議討論噪音防制、海洋及河川潔淨等議題，確認將統一高噪音車輛的管制標準，但具體內容仍待討論。

基隆市、台北市、新北市及桃園市皆由國民黨籍市長執政，繼2月成立「基北北桃合作交流平台」後，4縣市環保局昨天再成立「基北北桃環保交流合作平台」，推動資源共享及跨域管制。

台北市環保局綜企科長洪明宏今天向中央社記者表示，基北北桃環保交流合作平台昨天舉行第1次會議，會中針對噪音車管制達成共識，未來會朝統一執行禁止行為的方向前進，也就是統一噪音車輛管制標準。

他舉例，目前台北市是規定噪音檢測標準，超標會處罰鍰並限期改善；新北市是更嚴格地禁止改裝未經檢驗合格的排氣管。4縣市雖然都有設固定式或移動式聲音照相設備取締，但管制行為各有不同。

洪明宏指出，基北北桃為共同生活圈，車輛會互相流通，因此會議中4縣市同意未來要採取相同的高噪音車輛管制方式，但是否為台北市加嚴或是新北市放寬還要再進一步討論。

台北市環保局透過新聞稿表示，4縣市也於會中成立「河海潔淨大聯盟」，宣示共同捍衛海洋及河川環境，並響應世界地球日，將在4月29日聯合辦理淨溪灘。

環保局指出，聯合淨溪灘所清理出的廢棄物將再利用製成產品，同時執行海廢及川廢調查作業，共享組成分析、熱點資訊等調查資源，攜手守護民眾生活品質。（編輯：戴光育）1120326