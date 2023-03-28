托嬰中心涉虐童 桃市府罰38萬2托育員不得再任

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園某私立托嬰中心涉不當照顧。桃園市社會局認定有12名幼童遭不當對待，裁罰2名托育員共18萬元、不得再任並公布姓名，托育中心遭裁罰20萬元並終止準公托契約。

桃園市某私立托嬰中心，年初遭爆料托育人員有虐打幼童的行為，包括將幼童的頭壓去撞櫃子、勒脖、腳踢、打頭等；桃園市政府社會局今天向中央社證實，有12名幼童遭不當對待。

桃園市政府社會局昨天發布新聞稿表示，2月10日接獲通報後，就要求該托嬰中心提供1月9日至2月9日監視攝錄影音畫面，總計420小時畫面，全面檢視活動班級及全體托育人員照顧行為。

社會局指出，經檢視畫面後，發現除了通報事件的兒童外，也有其他活動區兒童疑似受到不同托育人員不當對待行為，社會局皆主動告知兒童家長，也指派社工至家庭訪視，並提供4名有需求家長觀看監視錄影畫面。

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社會局說，經托育及法律專家學者研議後，認定該中心有2名托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，針對2名托育人員合計裁罰新台幣18萬元，限制不得擔任兒少福利機構工作人員並公布姓名。

社會局表示，該托嬰中心未盡督導之責致發生妨害兒少身心健康情事，違反兒童及少年福利與權益保障法，將從重裁罰20萬元，再評估加重裁罰，並將終止與該托嬰中心準公共托育合作契約、調降111年評鑑結果為乙等；針對目前收托的嬰幼兒，將依家長需求，安排轉至其他托嬰中心及保母受托。（編輯：李錫璋）1120328