台南安平區水管汰舊11月完工 3千戶人家受益

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台灣自來水公司強化台南市安平區用水需求，已啟動老舊管線汰換工程，預定11月完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台灣自來水公司強化台南市安平區用水需求，已啟動總經費新台幣6000萬元的老舊管線汰換工程，預定今年11月完工，3000戶人家受益。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台灣自來水公司在台南市安平區的老舊管線汰換，斥資6000萬元，一次性、分兩標進行郡平路、光州六街周邊及健康路（建平路-華平路）工程，去年9月啟動。

工務局表示，安平區管線老舊，供水量能受限，水壓不穩造成破管漏水機會較高，一旦停水維修，勢必影響商家及路面品質，又因安平區近海，此次換管採用耐腐蝕高密度聚氯乙烯管材，更加耐久使用。

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工務局人員說，水公司安平區管線汰舊換新工程第一標，去年9月從健康路（建平路-華平路）進場施作，預定今年4月完工；第二標郡平路、光州六街周邊，今年2月施工，預定11月完工。

郡平路、光州六街周邊汰管工程，將原有100mm、200mm的PVCP管材，更改為NS-DIP耐震接頭；健康路（建平路-華平路）將原由150mm、300mm管線加大為300mmDIP管及500mmHDPE管；管線改善總長度4900公尺，將有3000戶人家受益。（編輯：陳仁華）1120330