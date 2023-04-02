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出席童樂會 張善政：市府施政減輕家長育兒負擔

2023/4/2 20:20（4/2 21:21 更新）
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兒童節即將到來，桃園市長張善政（前蹲者）2日下午到埔心牧場出席「2023萌萌盃運動童樂會–童話運動會」，與小朋友們互動同樂。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月2日
兒童節即將到來，桃園市長張善政（前蹲者）2日下午到埔心牧場出席「2023萌萌盃運動童樂會–童話運動會」，與小朋友們互動同樂。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月2日
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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市長張善政今天出席運動童樂會時表示，桃園是年輕城市、幼兒人口相當多，市府重視幼兒福利，更積極推動包括生育津貼加碼、幼兒園大班助學金等福利政策減輕父母育兒負擔。

張善政下午前往埔心牧場出席「2023萌萌盃運動童樂會－童話運動會」，他表示，桃園市幼兒人口相當多，為讓小朋友快樂成長，市府積極推動包括生育津貼加碼、幼兒園大班助學金、國中小營養午餐免費等福利政策，用心打造友善環境，希望減輕父母負擔能在桃園輕鬆育兒。

他指出，再過幾天就是兒童節，今天的「童話運動會」是由運動與舞蹈結合而成的情境劇表演，由扮演童話世界的白雪公主、大野狼、3 隻小豬齊聚一堂，進行有趣的運動比賽，吸引許多父母帶著小朋友闔家觀賞同樂。

張善政說，未來市府會舉辦更多與兒童有關的活動，他也與參加運動童樂會的小朋友互動同樂，不僅一起玩舉重道具，還進行有獎問答遊戲，讓現場歡笑聲不斷。（編輯：戴光育）1120402

「2023萌萌盃運動童樂會–童話運動會」2日在桃園埔心牧場熱鬧舉辦，適逢天氣晴朗，吸引不少大小朋友一同前往，開心享受連假時光。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月2日
「2023萌萌盃運動童樂會–童話運動會」2日在桃園埔心牧場熱鬧舉辦，適逢天氣晴朗，吸引不少大小朋友一同前往，開心享受連假時光。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月2日
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