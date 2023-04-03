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完備整體治水 南市爭取石子瀨抽水站2期工程

2023/4/3 11:07（4/3 11:36 更新）
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台南市水利局完成石子瀨排水抽水站，改善大內區於曾文溪水位高漲時內水無法排出問題。圖為石子瀨排水抽水站與站前導水渠。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日
台南市水利局完成石子瀨排水抽水站，改善大內區於曾文溪水位高漲時內水無法排出問題。圖為石子瀨排水抽水站與站前導水渠。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）為改善大內區於曾文溪水位高漲時內水無法排出問題，南市府投入3600萬元增設大內區石子瀨抽水設備，預計明年汛期前完工，完工後抽水機組可聯合操作運用，發揮最佳抽水效能。

過去石子瀨排水於颱洪期間，自上游流下土砂及雜物會阻塞入流箱涵，洪水由道路漫流進市區，造成市區積淹水；下游地區則又因為曾文溪水位高漲，內水無法重力排出導致淹水。

台南市水利局今天表示，大內區石子瀨排水集水區，治水對策採雙管齊下，分高、低地辦理改善。高地坡地排水已完成4200立方公尺容量沉砂池及梳子壩，可調節土砂流下，減少排水路土砂淤積情形並兼具滯洪功能，有效改善坡地排水問題。

低地部分，受曾文溪水位影響，導致下游低地區域無法宣洩排水。因此市府設置石子瀨抽水站（1cms；即每秒可抽1公噸的水），以及石子瀨抽水站2站（2cms）等2站抽水站，以利協助宣洩內水，降低下游地區淹水風險。

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水利局說明，為接續辦理治水作業並增加抽排量能，今年度再向中央爭取經費，並投入市預算總計3600萬元，辦理「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急改善工程」。

工程內容增設3cms抽水機增加抽水量能、設置撈污設備防止抽水機阻塞、擴大前池穩定抽水量，完備抽水站整體功能，全案預計月底完成發包，明年汛期前完工，完工後抽水機組可聯合操作運用，發揮最佳抽水效能。（編輯：孫承武）1120403

#台南大內
#台南市水利局
#曾文溪
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