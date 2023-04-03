高雄還河於民 愛河灣水域開放獨木舟SUP

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高雄市政府近日發布新公告，民眾只要攜帶立式划槳（SUP）、獨木舟等水上遊憩活動浮具，並穿著救生衣、實名登記後，就可在愛河灣水域遊憩。（高雄市海洋局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年4月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高市府推動愛河「還河於民」政策，陸續開放部分水域，近日再發布新公告，民眾只要攜帶立式划槳（SUP）、獨木舟等水上遊憩活動浮具，並穿著救生衣、實名登記後，就可在愛河灣水域遊憩。

高市府推動愛河「還河於民」政策，於民國109年起即陸續開放愛河部分水域，民眾只要掃描QR Code實名登記後，即可下水遊憩。為持續提供市民更多親水空間，市府近日也協調台灣港務公司部分商港範圍由市府開放水域遊憩活動。

市府最新公告指出，3月31日起於愛河灣非動力水域遊憩活動區可從事立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇等手划船浮具、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，民眾只要攜帶立式划槳、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩活動浮具，並穿著符合規定的救生衣，掃描QR Code實名登記後，即可在愛河灣非動力水域遊憩活動區下水遊憩。

為確保民眾戲水安全，市府也聘請救生人員在旁待命，歡迎市民及遊客一起到愛河灣遊玩，體驗高雄港灣水域活動魅力。（編輯：謝雅竹）1120403