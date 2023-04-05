高雄112年將增設百處行人號誌

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高雄市交通局5日表示，今年將在100處路口增設行人號誌，並在其中25處引進無線通訊行人號誌，以提高行人穿越路口的安全性和便利性。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年4月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為改善行人環境，高雄市交通局今天表示，今年將在100處路口增設行人號誌，並在其中25處引進無線通訊行人號誌，以提高行人穿越路口的安全性和便利性。

高雄市部分路口仍無行人號誌，交通局今天新聞稿表示，正在學校、醫院、公園及商圈等行人較多的路口設置行人號誌，同時對市區路幅較寬的主次要幹道路口進行盤點，預計今年將在100處有缺漏行人號誌設施路口補足，提升行人安全。

此外，交通局計畫在其中25處引進無線通訊行人號誌。交通局表示，去年在美術東二路及明誠四路、中山一路及中正三、四路等路口試辦效果不錯，今年將在25處路幅較寬的路口持續推動。

交通局說明，一般有線行人號誌需要挖路埋設線路，且建置成本也較高，無線通訊行人號誌運用無線通訊技術，讓號誌控制器可即時傳輸行人號誌秒數資訊，並利用太陽能光電設施為行人號誌提供電力，改善布設效率。

交通局指出，普設行人號誌是提高行人穿越安全的重要措施之一。有行人號誌的路口，行人可以透過行人綠燈倒數秒數，判斷是否有足夠時間穿越路口，同時駕駛人也可以預測行人的行動，減少交通事故的發生率。

交通局提醒市民，行人和駕駛人必須遵循號誌管制燈號行止，車輛轉彎時需減速慢行並禮讓行人先行，維護良好交通秩序。（編輯：李錫璋）1120405