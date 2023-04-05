嘉市設籍滿半年 生育津貼每胎2.2萬元

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嘉義市政府針對新生兒的父或母設籍嘉市滿半年以上，每胎發放生育津貼調高為新台幣2萬2000元，4月開始施行，盼鼓勵生育、減輕家庭育兒負擔。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年4月5日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）為鼓勵生育，嘉義市府針對新生兒的父或母設籍嘉義市滿半年以上，調高為每胎發放生育津貼新台幣2萬2000元，已獲市議會臨時會審議通過，4月開始施行。

因應少子女化，嘉義市政府今年在市議會臨時會上提案，生育津貼每名新生兒從1萬4000元提高為2萬2000元，減輕家庭育兒負擔，已獲市議會臨時會審議通過。

嘉義市社會處長黃毅晨今天接受中央社記者電訪表示，凡今年4月1日後出生的新生兒，其父或母在嘉義市設籍滿半年，至嘉義市東、西區戶政事務所申請出生登記時，符合資格者將發給生育津貼每名新生兒2萬2000元現金。

另發放對象溯自112年1月1日出生且符合104年11月24日修訂「嘉義市婦女生育津貼暨新生兒營養禮金發放作業要點」規定（父或母設籍滿1年）的新生兒。

嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」在臉書（Facebook）貼文寫到，嘉義即將在2025年時，成為超高齡社會，因此增加生育率可說是刻不容緩。

她在嘉義市議會臨時會中追加審查生育津貼時，向市府提出，是否能將原本父母之一需於嘉義設籍一年的時間限制縮短，感謝市府打造宜生宜居的新嘉義。

尤姓女子與丈夫育有2名孩子，第一胎和第二胎各領1萬4000元，第三胎剛滿9週，她聽到嘉義市生育津貼加碼表示，非常開心，不如小補。

王姓女子育有一子，她認為，加碼生育津貼的誘因不大，社會支持也要一起提升，建立友善的育兒環境，才會減輕育兒的負擔。（編輯：李亨山）1120405