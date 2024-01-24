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高雄市社會局帶監護孩子出遊 感受年節氣氛

2024/1/24 16:13（1/24 16:36 更新）
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高雄市社會局為讓監護孩子們感受年節氣氛，24日特別安排出遊行程，社會局長謝琍琍（前右）並向孩子們發送龍年開運小紅包及禮物。（高雄市社會局提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月24日
高雄市社會局為讓監護孩子們感受年節氣氛，24日特別安排出遊行程，社會局長謝琍琍（前右）並向孩子們發送龍年開運小紅包及禮物。（高雄市社會局提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月24日
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（中央社記者張已亷高雄24日電）高雄市政府社會局截至2023年底共監護83名孩子，社會局長謝琍琍今天向孩子們發送龍年開運小紅包及禮物，安排行程帶孩子們及照顧者出遊，感受年節氣氛。

高雄市政府社會局發布新聞稿表示，為讓監護孩子們感受年節氣氛，今天安排餐廳美食、壽山動物園及駁二藝術特區全木質遊樂場，及親子電影院觀賞電影等遊玩行程。

謝琍琍指出，雖然孩子們無法返回原生家庭生活，需要由社會局監護照顧，但在寄養家庭、安置機構及社工人員長期照顧與陪伴下，孩子們感受滿滿的愛，期許孩子們平安健康快樂長大。

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社會局指出，當家庭長期無法發揮功能時，會向法院聲請停親改監，由社會局監護。小潔（化名）自4歲起由社會局安置監護迄今，在寄養家庭細心呵護下，她身強體壯、積極向上，目前就讀國中二年級，在體育方面表現傑出，屢次在校內體育比賽奪得亮眼成績，並擔任糾察隊隊長，樂於服務他人。

社會局表示，在寄養家庭與機構等長期關心照顧與陪伴下，有些孩子出養至其他家庭，有些孩子穩定就學與生活，或開始學習自立並專注於職涯發展。（編輯：謝雅竹）1130124

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