寒流來襲 高雄低溫關懷訪視街友、發放禦寒物

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）寒流來襲，高雄市社會局啟動低溫關懷機制，截至今天，已提供熱食3792人次、協助發放禦寒物資825人次、臨時安置67人次。社會局長謝琍琍今晚也訪視街友，發放禦寒物品。

社會局今晚發布新聞稿指出，因應低溫已提前啟動關懷機制，針對街友經常露宿地點，加強關懷訪視；三民及鳳山2處街友服務中心每天中午及下午5時定點發放熱食及禦寒物品，街友可登記領取；寒流期間開放臨時收容及短期旅館安置，持續勸導街友接受安置服務。

謝琍琍今晚訪視街友，發放睡袋、保暖衣物及暖暖包等禦寒物品，提醒街友做好保暖措施；她也說，社會局隨時因應氣候變化，針對街友及獨居長輩加強高低溫關懷並提供適當協助。

社會局也結合民間團體「高雄市街友關懷協會」，加強夜間及假日訪視，提供街友、身障、獨居長輩等弱勢民眾熱食及物資，擴大宣導低溫保暖措施。

社會局表示，長青關懷服務隊及社區照顧關懷據點志工，在低溫期間加強電話及關懷訪視服務，提醒長者注意保暖，應注意室內通風及用電安全並留意低溫導致之呼吸道或心血管疾病。

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社會局提醒，如有體衰、特殊境遇或居家環境不適合居住長輩，需專人協助或緊急安置，可通報社會局長青中心提供協助。如獨居長者有保暖物資需求，可由關懷單位提出申請，提供獨居長者最即時的關心與協助。

民眾若發現街友有緊急安置或物資需求時，可撥打電話到社會局三民街友服務中心或鳳山街友服務中心；若周遭有需要關懷的獨居長者，可撥打高雄市老人關懷服務專線或社會局長青中心。（編輯：李錫璋）1130123