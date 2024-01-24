監察院糾正京華城案 北市府：檢討通案審議原則

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（中央社記者黃麗芸、郭建伸台北24日電）京華城改建自創項目等多給5585坪容積獎勵，台北市政府今天遭監察院糾正。北市都發局說，此案審議過程都符都市計畫法令程序，針對糾正意見，將配合檢討通案審議原則。

監察委員林盛豐今天說，北市府核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭糾正。

都發局下午透過新聞稿回應表示，此細部計畫案是由京華城依都市計畫法第24條規定提出申請修訂，其變更計畫內容的合宜性、公益性、對價性、適法性等，經北市都委會討論及審議確認，都符都市計畫法令程序。

針對監察院提出糾正意見，都發局說，將進行檢討。

至於通案審議原則部分，都發局表示，也將配合與北市都委會研訂依都市計畫法第24條申請案件相關審議原則，以利作為未來審查依據。

根據台北市都市計畫書「修訂台北市松山區西松段三小段156地號 第三種商業區（特）土地使用分區管制規定 細部計畫案內容」，京華城在此案自行創設提出所謂「韌性城市貢獻」等獎勵項目，台北市政府於民國110年11月1日公告發布實施。

同時，修訂計畫內容提到韌性城市貢獻獎勵，為建築基地與建築物採內政部綠建築電子化評估系統，取得黃金級以上綠建築證書，並配合相關環境韌性改善項目，依不同等級給予獎勵容積。

其中，取得鑽石級候選證書等級者，並經目的事業主管機關同意認養基地西南側復盛公園50年，且確認管理維護與執行方式，給予基準容積4%；取得黃金級候選證書並經目的事業主管機關同意認養基地西南側復盛公園50年，且確認管理維護與執行方式，給予基準容積2%。

總統大選期間，民進黨發言人質疑民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內，疑似護航威京集團，給京華城史上最高的840%容積率，以每坪超過新台幣200萬元的價格來估算，等同送上120億元的超級大禮。柯文哲當時回應，他很有把握且相信制度，有證據就去地檢署提告，一定是照SOP（標準作業程序）走，有本事就講他哪裡違法。

柯文哲辦公室發言人戴于文受訪表示，此案於柯文哲台北市長任內時，都是依據都委會專業審查，還有外部委員把關，所有會議都公開透明，可供社會檢視。（編輯：李錫璋）1130124