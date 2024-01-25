新北公托幼兒猝死 家屬同意器捐心臟遺愛人間

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市某公立托育中心1名幼兒死亡。家屬友人說，這對夫妻求子8、9年才懷孕，如今同意器捐孩子的心臟遺愛人間，也希望大家注意小小孩被口罩悶住風險，托育業者也應全面檢討。

新北市某公立托育中心1名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫仍不治。家屬質疑，老師強硬要求幼兒戴口罩，幼兒大哭，疑因淚水浸濕口罩導致窒息。新北地檢署檢察官昨天相驗，訂2月初解剖釐清死因。

率先揭露此事的1名主播在社群網站臉書Facebook發文表示，幼兒的爸媽都是平凡善良的人，昨晚她趕到醫院，看到幼兒小小脆弱的身體已承受許多搶救措施，令人不捨；媽媽哭腫的雙眼充滿無助，而爸爸只能求神拜佛跪求奇蹟，但孩子終究沒撐過來，被醫生判定腦死。

這名主播說，這對善良的父母同意器捐孩子的心臟遺愛人間，所幸全台沒有這麼小的患者需要心臟。

這名主播表示，這對夫妻求子8、9年好不容易懷上孩子。其中媽媽已經高齡，打了許多針，是冒著身體風險生下幼兒。昨晚他們緊緊擁抱著孩子告別，媽媽說她已想好要請育嬰假來陪伴孩子；爸爸也抱著孩子轉，玩著生前最愛的遊戲，床邊擺滿玩具，孩子是被愛的離開。

這名主播表示，夫妻倆在悲痛中決定公開他們的案例，要大家注意小小孩被口罩悶住的風險，也要托育業者全面檢討。

這名主播說，很佩服這對夫妻的堅強，這樣撕心裂肺的傷痛是一輩子，希望大家記住這個事件，別又發生沉默的嬰幼兒死亡案例。（編輯：方沛清）1130125