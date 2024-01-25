盧秀燕出席行政院會 爭取中捷藍線春節前核定

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市長盧秀燕今天出席行政院會爭取中彰投生活圈捷運路網能儘速完成，她說，希望過年前海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸線能核定。

台中市政府發布新聞稿表示，盧秀燕上午出席行政院會，盼中彰投生活圈捷運路網能儘速完成，給中彰投一份新年禮物。

盧秀燕表示，期待中央的新年禮物，希望過年前海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸能核定。中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益；綠線延伸線核定後，也才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區，因此台中捷運不僅關係到台中市，也攸關南投與彰化的發展，中彰投的民眾均引頸企盼。

台中市交通局表示，台中捷運藍線綜合規劃報告書於110年3月4日提送交通部審查，歷經數次審查，交通部於去年2月20日通過，並於去年4月18日轉呈行政院審查。行政院皆未提供書面審查意見或召開審查會，盼中央可以儘速啟動審查作業，以利計畫推動。

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此外，市府指出，交通部於19日召開台中捷運藍線沙鹿陸橋段工程介面協調會議，會中交通部建議捷運藍線沙鹿陸橋段採單柱型設計等意見，市府將配合後續行政院的審查，修正相關資料或補充說明，送請中央儘速核定，以符合台中市民期待。

有關中捷綠線延伸，台中市交通局說明，去年底行政院長陳建仁在行政院會臨時動議承諾，會儘快核定台中捷運綠線延伸段可行性研究，市府也盼能早日核定。（編輯：黃世雅）1130125