盧秀燕邀中市立委當選人餐敘 綠營2人未出席

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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中25日電）第11屆立委當選人將於2月1日宣示就職，台中市長盧秀燕昨晚邀中市立委當選人餐敘，除民進黨立委蔡其昌、何欣純因另有行程未出席，其餘藍營8人都到場。

台中市區域立委有8席，這屆國民黨當選6席、民進黨2席；加上台中市副市長王育敏當選國民黨不分區立委及國民黨原住民台中市議員黃仁當選平地原住民立委，第11屆立委共有10人來自台中市。

盧秀燕昨晚率市府團隊邀請10名台中新當選的立法委員餐敘祝賀當選，盼未來不分黨派、一起努力向中央爭取資源建設台中，將台中利益最大化。

盧秀燕表示，這場餐敘是不分黨派，宴請台中新當選的10名立委，她代表市府團隊親自邀請10名立委參加，並向準立委報告台中未來需要的各項建設和經費，共同討論建設台中的方向藍圖。

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台中市政府今天發布新聞稿表示，受邀立法委員當選人中，包括國民黨籍楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、王育敏、黃仁都到場共襄盛舉。

民進黨籍立委蔡其昌、何欣純則未出席。蔡其昌向中央社記者表示，昨天正好舉辦團隊尾牙，也有告知市政府，未來台中市有相關建設提案，在立法院都會全力幫忙。何欣純服務處也表示，因另有行程未出席，會再擇日拜會。（編輯：郭諭儒）1130125