聽障羽球小將林佳勳摘金 回母校鼓勵學弟妹永不放棄

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）羽球小將林佳勳日前在巴西聖保羅舉辦的世界聽障青年運動會羽球項目，獲得混合雙打金牌、男子單打銀牌，今天回母校宜蘭竹林國小分享經驗，鼓勵學弟妹永不放棄，堅持才能達成夢想。

現年17歲的林佳勳出生時就患有重度聽障，目前就讀新北市瑞芳高工二年級，他在就讀宜蘭縣羅東鎮竹林國小五年級時，因生性好動不想坐在教室上課，而報名學校羽球隊徵選，剛學習羽球只是玩票性質，想藉由運動打發時間，六年級時，從教練口中得知有世界聽障羽球比賽，從此確定人生奮鬥目標。

林佳勳說，在打球這條路上難免會遇到有人看不起他，面對困境，他會盡量讓自己心平氣和，告訴自己不要想太多，要開心面對每一天，如果真的挺不過才會向父母傾訴紓壓，也會跟自己對話，紓壓一天就已夠長，不能被影響太久一直處於負面情緒，要盡快調適心情面對明天的訓練。

林佳勳表示，感謝竹林國小的啟蒙，也感謝身邊所有人一路上的支持和鼓勵，給予他滿滿信心朝夢想邁進，也鼓勵學弟妹要有永不放棄精神，堅持下去才能達成夢想，希望未來若有空能常回母校探望學弟妹，為學弟妹加油打氣。（編輯：李錫璋）1130125