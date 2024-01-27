竹市裝卸貨停車格 2/1起開放客貨兩用車停放

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市府表示，民眾反映客貨兩用車有裝卸貨需求，停在「裝卸貨停車格」卻遭開罰，因此自2月1日起擴大開放客貨兩用車停放裝卸貨車格，讓有裝卸貨需求車輛方便運用。

新竹市府今天發布新聞稿表示，去年8月起在市區23處「裝卸貨停車格」引進智慧影像開單及科技執法，遏止違規車輛停放，但屢接民眾反映，一般客貨兩用車也有裝卸貨需求，卻無處可停。

市府表示，經討論已決議自2月1日起擴大開放客貨兩用車停放裝卸貨車格。

市府指出，預計今年完成全市600支智慧車柱設置，2月間完成轄內共41支裝卸貨車格智慧車柱，3月起也將在部分學校家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，解決接送區長期被占用問題。

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竹市府交通處補充，感謝交通部公路局新竹區監理所提供貨車、客貨兩用車資料庫導入智慧車柱車牌辨識系統，透過車牌辨識針對違規車輛占用科技執法，有效降低員警現場執法人力。

交通處說明，竹市「裝卸貨停車格」智慧停車柱及科技執法，前30分鐘提供貨車及客貨兩用車免費停放，第31至60分鐘收費30元（未滿1小時以1小時計算），停車超過1小時或非上列車種停放，即拍照存證實施科技執法開罰。（編輯：方沛清）1130127