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艋舺公園改建案預審過關 規劃成台版表參道概念

2024/1/30 18:29（1/30 21:10 更新）
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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市都審會預審艋舺公園改建案，申設單位規劃拆除部分黃色迴廊屋頂改透光材質，讓龍山寺出入口延伸，突顯中軸線，盼把公園打造為「台版表參道」概念，獲委員肯定，下次續審。

台北市都市設計及土地使用開法許可審議會員會在25日討論包含艋舺公園改建工程預審案。依公園處提供資料，文化局在民國109年間辦理「萬華艋舺．無圍牆博物館」時，就納入艋舺公園景觀改善工程案，加上多名在地議員反映公園現況不易吸引觀光客，盼重規劃艋舺公園。

公園處表示，後續規劃艋舺公園景觀改善委託辦理願景工作坊和提案競賽活動，110年至112年間，改善先期規劃，並邀附近里長、議員、NGO團體、地方創生單位及公部門等單位討論，取得共識。

公園處指出，艋舺公園因提供多元族群使用，因此規劃留存大部分黃色迴廊結構，並更新成為採光罩，且會拆除靠近和平西路3段的部分黃色迴廊，作為可延伸龍山寺的中軸視野，去年已先拆除迴廊部分座椅及面向三水街側的迴廊。

申設單位在會議表示，艋舺公園現有黃色屋頂具封閉且有尊貴感，規劃拆除部分迴廊，並透過調整中軸線，及增加種植楓香樹木，盼把艋舺公園打造成為「台版表參道」概念，讓民眾可直接看見龍山寺廟門。

申設單位指出，此案包含都市設計及社會參與的案子，因無法解決社會性問題如無家者存在，可以做的就是改善環境，在各方盼保留空間等建議，提供新穎的龍山寺廣場想法，盼無家者與社會大眾能夠共生及尊重。

都審委員討論時對此案規劃設計表達高度肯定，有委員提到，市府規劃改造艋舺公園，未來遇到壓力與挑戰很大，提醒應先設置相關區域，否則可能會衍生新問題。

有委員指出，申設單位的建築師活化冷漠空間，結合現代與傳統，並創造新都市紋理，贊成以中軸線方式，提供民眾對龍山寺的視覺焦點，建議兩側多栽種樹木，且應規劃遮蔭、遮雨、無障礙等動線，服務其他有需求的市民。

委員提到，因艋舺公園使用者不少為長輩、無家者，過去迴廊黃色屋頂雖不理想，但有較好的遮光、舒適度，後續規劃為透光玻璃，恐有眩光、曝曬、植物落花造成髒汙等，都應注意相關情形。都審會討論後，要求申設單位依委員意見進行修正，修正後再送大會審議。（編輯：張銘坤）1130130

#公園處
#艋舺公園
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