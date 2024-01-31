新竹縣北埔推油笐火活動 傳承客家文化習俗

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」繞秀巒山活動2月24、25日展開，客委會副主委周江杰與北埔鄉長莊明增今天為活動宣傳表示，盼藉活動讓民眾了解客家文化，也提升地方觀光。

客家委員會今天發布新聞稿指出，「正月十五油笐火」為新竹北埔特有的客家文化習俗活動，周江杰前往北埔慈天宮參加「正月十五油笐火開幕活動」，與莊明增等人為活動揭幕。

莊明增向中央社記者表示，今年的油笐火活動2月24日和25日連續舉辦2天，安排有「遶山花」輕旅行體驗、體驗油笐火手作活動，以及夜遊秀巒山等，讓民眾了解客家的文化與傳統。

莊明增說，活動還包含火舞、猜燈謎及草地音樂會，邀請民眾到北埔遊玩，也品嚐在地的米食料理，感受客庄的熱情與活力。

客委會說，北埔傳統的油笐火活動，相傳為日治時代，日本人憂心北埔人會影響統治，因此在慈天宮後方開闢道路，想斬斷北埔的龍脈。

客委會指出，後來北埔鄉民為接回龍脈，於每年元宵節晚上，自發性地走上秀巒山以油笐火排列成火龍，接續北埔龍脈，這項習俗逐漸流傳下來，成為北埔特有的客家文化習俗活動，也串起北埔人的共同記憶。（編輯：李錫璋）1130131