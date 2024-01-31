更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹縣北埔推油笐火活動 傳承客家文化習俗

2024/1/31 18:02（1/31 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」繞秀巒山活動將在2月24、25日登場，客委會副主委周江杰（左）31日與北埔鄉長莊明增（右2）一同為活動宣傳，歡迎民眾共襄盛舉。中央社記者郭宣彣攝 113年1月31日
新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」繞秀巒山活動將在2月24、25日登場，客委會副主委周江杰（左）31日與北埔鄉長莊明增（右2）一同為活動宣傳，歡迎民眾共襄盛舉。中央社記者郭宣彣攝 113年1月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」繞秀巒山活動2月24、25日展開，客委會副主委周江杰與北埔鄉長莊明增今天為活動宣傳表示，盼藉活動讓民眾了解客家文化，也提升地方觀光。

客家委員會今天發布新聞稿指出，「正月十五油笐火」為新竹北埔特有的客家文化習俗活動，周江杰前往北埔慈天宮參加「正月十五油笐火開幕活動」，與莊明增等人為活動揭幕。

莊明增向中央社記者表示，今年的油笐火活動2月24日和25日連續舉辦2天，安排有「遶山花」輕旅行體驗、體驗油笐火手作活動，以及夜遊秀巒山等，讓民眾了解客家的文化與傳統。

莊明增說，活動還包含火舞、猜燈謎及草地音樂會，邀請民眾到北埔遊玩，也品嚐在地的米食料理，感受客庄的熱情與活力。

客委會說，北埔傳統的油笐火活動，相傳為日治時代，日本人憂心北埔人會影響統治，因此在慈天宮後方開闢道路，想斬斷北埔的龍脈。

客委會指出，後來北埔鄉民為接回龍脈，於每年元宵節晚上，自發性地走上秀巒山以油笐火排列成火龍，接續北埔龍脈，這項習俗逐漸流傳下來，成為北埔特有的客家文化習俗活動，也串起北埔人的共同記憶。（編輯：李錫璋）1130131

#北埔
#周江杰
#新竹縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33