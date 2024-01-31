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草莓價格漲 大湖農會：病蟲害減產又遇寒流

2024/1/31 19:32（1/31 19:44 更新）
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圖為草莓園示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣大湖地區農會今天表示，今年草莓受到病蟲害影響，整體減產約4成，適逢1、2期產量青黃不接，上週又遇入冬最強寒流，造成短時間內貨量供應不足，導致草莓價格上漲。

苗栗縣大湖鄉栽種草莓約400公頃，是國內最主要草莓產區。大湖地區農會供銷部主任謝文治指出，今年草莓受病蟲害影響，整體已減產約4成，目前適逢第1期花尾聲、第2期花未達盛產階段，不巧上週又有入冬最強遇寒流來襲，導致草莓轉紅延遲，造成貨量供應不足，使得台北果菜市場拍賣價格頓時飆升。

大湖鄉草莓農指出，今年草莓在9月、10月初種植時，天氣仍相當炎熱，植株易因生病蟲害而報銷，補種之後的產期已經往後延遲，未料到11、12月還是很熱，再加上上週寒流來襲，部分草莓花尚未結果就已經凍傷，以致整體產量供需失衡，價格自然偏高。

媒體報導，近期草莓價格大漲，市場零售價每台斤飆破新台幣600元。莓農說，同樣1盒12粒裝、精選果實顆粒紅潤飽滿的香水草莓，去年售價新台幣500元，目前價格漲到550元，「這都是市場機制決定」。

謝文治表示，目前大湖地區草莓2期花果實已經陸續冒出，這兩天天氣好也會開始轉紅，預估春節過年期間就可採摘，屆時遊客到大湖就可採到品質最當紅的草莓。

謝文治說，因每家草莓園的地理位置、高架或平面採果及園區品種、管理條件不一，價格也有所不同，一般而言，自採價格約落在1斤400至550甚或600元不等。（編輯：陳清芳）1130131

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