中市府春安期間加強勞動檢查 12場次開罰88萬

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市政府配合勞動部啟動「113年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，勞工局今天表示，已實施檢查348家事業單位及工地，其中罰鍰12場次，罰鍰金額共88萬元。

台中市政府配合勞動部於1月15日啟動為期41天的「113年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，持續加強歲末與春安期間的宣導、檢查、輔導措施，鎖定石化和化學工廠、電廠和鋼鐵廠、營造工地、交通運輸、大型量販等業者，讓勞工安心過好年。

台中市勞工局長林淑媛提醒雇主不可心存僥倖，確保勞工的生命安全及注重勞工健康，才有利企業永續經營、共創勞資雙贏；如未依規定辦理致發生重大職業災害，將予以嚴處並依法究責。

台中市勞動檢查處指出，為加強春節期間勞工工作安全，勞檢處對各行業展開全面性檢查，檢查對象包括營造工地、高風險製造工廠、夜間工作作業場所、運輸物流業、保全及批發零售業等。

勞檢處表示，截至1月底，已實施檢查348家事業單位及工地，其中停工4場次、罰鍰12場次、罰鍰金額計88萬元。

至於春安期間，勞檢處說，將陸續辦理3場次職業安全衛生宣導會，邀請事業單位共同參與，帶動台中市各事業單位重視職安議題，提供勞工安全友善的工作環境，共同為職場零災害努力。（編輯：黃世雅）1130203