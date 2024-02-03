扶輪社認養高雄市兒少扶助金13年 逾7千人受惠

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（中央社記者張已亷高雄3日電）國際扶輪社自2011年起認養高雄市弱勢孩子生活扶助金，至今逾7000名兒少受惠，高雄市社會局今天在鳳山老人活動中心舉辦捐贈儀式，祝福孩子們未來發揮所長貢獻社會。

高雄市社會局今天發布新聞稿指出，國際扶輪3510地區認養高雄市弱勢孩子生活扶助金約13年，認養金達9292萬多元，有7744名兒少受惠，而社會局服務的136名兒少則獲30個扶輪社認養，認養金有163萬多元。

社會局長謝琍琍表示，每年社福中心會選出需要幫助的學子，由社工員陪同扶輪社主委及社友們一同訪視評估，通過評估後就提供助學金，讓孩子安心上學、減輕家長經濟負擔。

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社會局表示，其中一名受惠的孩子阿福，他來自隔代教養家庭，從小與外祖母相依為命，在扶輪社認養金補助及扶輪社友關懷下，他成績表現優異，參與少年權益倡議會議，曾獲高雄市第7屆少年代表。

國際扶輪3510地區總監賴寶禾表示，扶輪社2023年至2024年的主題是「為世界創造希望」，期許受到資助的兒少們努力向學，勇敢實踐夢想，未來成為有能力為世界創造希望的人，勇敢追夢，讓愛與希望傳承下去。（編輯：黃世雅）1130203