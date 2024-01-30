高雄市慈善團體媒合公益平台 贈逾2千戶弱勢年菜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄30日電）年節將至，社團法人高雄市慈善團體聯合總會媒合NPO channel公益平台，推動「集食送愛」年菜贈送活動，預計照顧市內2500戶以上經濟弱勢長輩及家庭。

高雄市社會局今天發布新聞稿指出，「集食送愛」活動的年菜內容，包含佛跳牆、香菇肉絲米糕、滷豬腳、福菜滷肉、紅棗枸杞排骨湯，另外，因應寒冬再附上暖暖包。

局長謝琍琍今天到高雄市慈善團體聯合總會位於大社區的實物銀行倉儲中心，關心年菜配置與發放。她表示，「集食送愛」年菜贈送活動，是民眾到超商主動提供經費讓企業廠商準備食材，讓弱勢家庭在春節期間享有應景年菜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

社會局表示，高雄市政府以公私協力方式設立「高雄市實物銀行」，委託「高雄市慈善團體聯合總會」及「高雄市社福慈善總會」，集結各界力量，設置11處實體分行，物資陳設類似一般商店，受助家戶依配發點數，自行按需求選取生活物資。

另設59處物資發放站，讓無法親自至實體分行領取的受助家戶，按月將物資配送到最近的物資發放站，再通知民眾領取或將物資配送至家中，提供生活陷困民眾短期物資，1年服務超過1萬7000戶次的經濟弱勢家庭。（編輯：謝雅竹）1130130