花蓮春遊景點 暢玩森林育樂場域享好禮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）林業保育署花蓮分署串聯轄管森林育樂場域，規劃春遊景點，包括池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區等，若集滿此3處戳章還可兌換好運禮。

大農大富平森是台灣第一座平地森林，幅員遼闊、占地1250公頃，種植近20種、逾百萬株樹種，自然生態豐富，近期油菜花陸續綻放，多達100萬株金黃油菜花及色彩繽紛的花卉、波波球植栽景觀區，襯搭花東縱谷天然的壯闊地景，十分吸引人。

林業保育署花蓮分署表示，春節期間，大面積金黃色油菜花海襯托創作家達鳳‧旮赫地為故鄉太巴塱創作的「永恆的忻星」藝術品，如同無圍牆的大地展覽；園區地勢平坦，無階梯步道或陡峭山路，擁有全台獨特的森林自行車道，可騎著單車沐浴森林風，相當怡人。

花蓮分署所轄森林育樂場域，具有豐富多元的森林環境，2月10至14日集滿池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區景點3個戳章，可兌換好運有禮1份；如完成必遊景點任1處，再前往順遊景點（富源國家森林遊樂區），也可兌換好運有禮1份；隱藏Plus景點（瑞穗生態教育館）蒐集戳章則可兌換動物貼紙1份，贈完為止。

林田山林業文化園區2月10至14日配合食堂前世今生照片展，至園區尋找照片展中3個指定景點，蓋章打卡後可至森樂館兌換小禮，於森樂館消費滿額即贈送國產材小禮。

2月10至14日至池南國家森林遊樂區選購木育遊戲「手撥彈珠台」、「套圈圈」、「射擊山老鼠」遊玩次數，將依遊戲成績兌換各式池南特色禮，歡迎新年試手氣，體驗木育樂趣；若至鯉魚山步道，持「鯉魚山步道字卡」與「養心亭」、「遠眺步道觀景台三角點」合照，上傳至臉書Facebook打卡或分享，再至池南國家森林遊樂區遊客服務中心經確認後，即可手搖轉珠機換取登高禮。

其他相關活動詳情，歡迎民眾上各臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1130204