黃明昭桃機視察慰勉航警 指示做好疏運工作

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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）許多民眾規劃利用春節連假出國旅遊，航警局表示，疏運期間日均量為12.8萬人次，警政署長黃明昭今天到桃園機場慰勉第一線執勤人員，並指示全力做好出入境旅客疏運工作。

航空警察局今天發布新聞稿表示，今年農曆春節連假長達7天，桃園國際機場今年春節疏運從7日到15日共9天，預估出入境高峰將落在8日到11日及13日，疏運期間日均量為12.8萬人次，已恢復至疫情前2019年春節日均量14.2萬人次的90%。

航警局指出，黃明昭今天到桃機慰勉執勤人員，並視察一、二航廈託運行李櫃檯、手提行李安檢線及出境管制崗哨等，除了解連假期間作業情況，也送給執勤員警春節紅包，有員警拿著紅包表示「擔任警察20多年來首次收到署長紅包」覺得非常開心。

航警局說，因應桃機在農曆春節連續假期出入境旅客驟增情形，除依桃園國際機場公司預報春節每小時航班運量，機動調度內、外勤警力增開安檢通關動線。

航警局表示，除在出境旅客尖峰及爆量時段保持安檢線全開，並製作海報及語音宣導，優化安檢線硬體設施，期前完成安檢儀器整備，協調廠商全時待命維修等準備措施，以達成農曆春節連假出入境旅客疏運任務。

航警局提醒國人，出國旅遊，危安物品需託運，行動電源等危險品請隨身攜帶，另外，進入安檢線前可先將帽子、外套、皮帶等脫掉，超過100毫升的液（膠）態類物品請拋棄或倒掉，以加快安檢速度維護飛航安全。（編輯：李錫璋）1130206