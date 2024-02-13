屏東返鄉車流湧現 縣警啟用最長雙點北上調撥

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（中央社記者張已亷屏東縣13日電）今天是春節連假最後一天，據屏東縣警方統計，台1線加台17線南下路段10至12日全日車流皆逾4萬PCU（小客車當量），今天首次啟用最長雙點北上調撥措施，以紓解車流。

屏東縣警察局今天發布訊息指出，依往年春節連假車流分析，台1線加台17線南下全天最高車約在3.5萬至4萬PCU，此次春節連假初一至初三（10至12日）全每日南下全日車流皆超過4萬PCU，初一更高達4.8萬PCU，為近年最高，顯示春節期間恆春半島住房率雖不高，但因南部及東部天氣佳，出現大量出遊及返鄉車潮。

警方表示，為紓解大量北返車潮，於各易壅塞路段規劃疏導崗，實施全線連鎖360秒長綠號誌紓解車流，並於今天下午4時27分許首次啟用最長雙點北上調撥措施，於台1線楓港至枋山大橋（台1線460至453.1公里），及水底寮至加祿路段（台1線436.5至445.5公里）實施北上調撥車道。

另外，配合實施台1線永翔路口分流措施，將台1線南下車流強制引導至台17線，減少台1線水底寮建興五岔路口號誌時向，提高台1線北上車流紓解效能。

屏東縣警察局長戴台捷提醒，用路人需遵守交通規則，注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，隨時注意即時路況看板訊息，及收聽警察廣播電台，掌握即時路況及替代道路資訊。（編輯：陳清芳）1130213