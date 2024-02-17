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雲林點亮虎尾4廳舍 以夜間光環境突顯文化底蘊

2024/2/17 21:16（2/17 21:36 更新）
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雲林縣政府今年規劃虎尾郡役所、合同廳舍、郡守官邸（圖）、登記所成為觀光遊憩新亮點，藉由優化的夜間照明展現歷史建築特色，突顯文化底蘊。中央社記者姜宜菁攝 113年2月17日
雲林縣政府今年規劃虎尾郡役所、合同廳舍、郡守官邸（圖）、登記所成為觀光遊憩新亮點，藉由優化的夜間照明展現歷史建築特色，突顯文化底蘊。中央社記者姜宜菁攝 113年2月17日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣政府今年規劃虎尾郡役所、合同廳舍、郡守官邸、登記所成為觀光遊憩新亮點，以四季和時間呈現城市光環境之美，塑造兼具歷史人文及生活環境氛圍的夜間光廊。

雲林縣文化觀光處今晚在雲林布袋戲館舉辦「雲耀虎威光廊」記者會，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、雲林縣議長黃凱等人共同欣賞夜間城鎮文化光廊。

張麗善表示，雲林縣政府2022年自籌經費完成縣定古蹟虎尾糖廠鐵橋光環境營造，以「光」賦予鐵橋新的生命。鐵橋夜間燈光隨四季節氣變化與五分車穿越的意象呈現，讓新的地標亮點榮獲國內外多個獎項肯定，成為虎尾夜間新亮點。

張麗善說，為延續及優化虎尾鎮的城市夜間風貌，縣府今年再度自籌經費，為地方打造「雲耀虎威光廊」，擴大對虎尾街區的整體光環境梳理與歷史建築虎尾四館的特色呈現，以光環境串連虎尾鐵橋及虎尾街區，運用「光」輝映歷史，讓環境更貼近在地人文與生活。

陳璧君指出，虎尾郡役所、合同廳舍、郡守官邸、登記所皆位於虎尾鎮精華地帶，在歷經時代的交替與社會的進展至今仍完整留存，藉由優化的夜間照明將歷史建築的特色展現，突顯文化底蘊，隨四季節氣更迭，映現新的生命力。（編輯：郭諭儒）1130217

為延續及優化虎尾鎮的城市夜間風貌，雲林縣政府今年再度自籌經費，以光環境串連虎尾鐵橋及虎尾街區，運用「光」輝映歷史，讓環境更貼近在地人文與生活。圖為虎尾合同廳舍。中央社記者姜宜菁攝 113年2月17日
為延續及優化虎尾鎮的城市夜間風貌，雲林縣政府今年再度自籌經費，以光環境串連虎尾鐵橋及虎尾街區，運用「光」輝映歷史，讓環境更貼近在地人文與生活。圖為虎尾合同廳舍。中央社記者姜宜菁攝 113年2月17日
#陳璧君
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