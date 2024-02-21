台南聖母廟元宵夜迎春牛、高空煙火秀 2/24交管

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（中央社記者張榮祥台南21日電）配合2月24日元宵夜正統鹿耳門聖母廟「2024年迎春牛及高空施放煙火秀」，台南市警局第三分局今天宣布當天下午5時起執行周邊交管，5時30分全面管制汽車進入聖母廟廣場。

市警局第三分局今天發布新聞稿指出，今年元宵夜聖母廟迎春牛及高空煙火秀適逢週末，初估逾10萬人潮湧入，活動期間聖母廟前安中路6段由城西街至城安路段，及城安路由城北路至青砂街路段，將劃設為行人徒步區，管制汽機車進入。

此外，安明路、台江大道、安中路及公學路等路段易壅塞，安明路車輛應由台江大道或公學路進入聖母廟第1、2停車場（持通行證者可由安中路或安清路進入）；安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等管制汽車只出不進。

安明路、台江大道6段、城北路、青砂街、城南路、安清路及安中路等可緊靠路邊停車，路口10公尺內禁停，警方將派員加強巡邏，拖吊違規停車。

行駛安明路（台17線）無需進入聖母廟者，應改道行駛，避免受困於車陣，替代道路如下：

南下車輛：安明路4段（國姓橋南側）左轉台江大道5段、右轉北汕尾三路、左轉安明路3段、直行觀海橋往市區行駛。

北上車輛：安明路3段右轉北汕尾三路、左轉台江大道3段、右轉安明路4段、直行國姓橋往七股方向行駛。（編輯：謝雅竹）1130221