苗栗縣後龍慶元宵 2/23起慈雲宮攻炮城

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣後龍鎮慈雲宮23日起一連3天，將舉辦元宵節傳統民俗「攻炮城」活動，現場除發放龍年小提燈，並開放民眾挑戰體驗投擲排炮，最大獎可獲媽祖金幣1枚。

苗栗縣政府文化觀光局補助後龍慈雲宮舉辦2024攻炮城慶元宵活動，今天在慈雲宮戶外廣場舉辦宣傳記者會，副縣長鄧桂菊、苗栗縣議會議長李文斌、後龍鎮長謝清輝及慈雲宮主委郭金國等人一同啟動，邀請遊客到後龍參與這項元宵特色節慶民俗。

文觀局表示，「慈雲宮攻炮城」源自距今200多年前，當時因後龍地區瘟疫肆虐，地方人士向信仰中心慈雲宮主神媽祖婆祈求庇祐，依指示在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮，藉此消災解厄、驅趕瘟神；後人沿襲傳統長年辦理，並於2009年登錄為苗栗縣無形文化資產。

文觀局說，「攻炮城」參加者只要將手中鞭炮點燃、瞄準投擲進懸掛空中約3公尺高的小城堡，並引燃裡頭的煙火，就能得到獎項，位置愈高獎項愈大，最大獎可獲得1枚價值新台幣8000餘元的媽祖金幣。

記者會中，與會人士也小試身手，議長李文斌率先拔得頭籌，獲得金幣1枚。他說，這是第3次攻炮城獲得媽祖金幣，象徵整年運勢順遂，希望把好運帶給全體苗栗縣民，也歡迎民眾到後龍挑戰、體驗這項具歷史意義的元宵節民俗。

文觀局表示，「2024慈雲宮攻炮城」自23日起展開連續3天，23、24日下午5時免費發放龍年DIY小提燈各約1000個，23日的元宵晚會安排藝文表演及猜燈謎，24、25日晚間7時進入重頭戲「攻炮城」活動。（編輯：李錫璋）1130221