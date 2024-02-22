賞櫻團疑食物中毒 台中業者遭稽查食材未離地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中有旅遊團至新竹縣司馬庫斯賞櫻，先在台中市購買餐點於車上食用，團員及司機出現嘔吐腹瀉等情形。台中市食安處稽查早餐店、飯捲業者發現食材未離地放置等缺失，責令擇期改善。

台中某旅遊團21日到司馬庫斯櫻花季賞花，11名團員及2名司機出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況。此旅行團在台中訂購外帶餐點，新竹縣政府通報台中市政府此事。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，該旅遊團分別自台中市早餐店及飯捲業者訂購三明治（早餐）及嫩雞飯捲（午餐），當天早上7時左右取餐，便攜至車內於早餐及午餐時間食用，至下午3時左右開始有團員出現腸胃不適症狀，並陸續就醫。

食安處指出，今天已派員前往供膳地點拉亞漢堡台中師苑店及秋原海苔飯捲進行疑似食品中毒調查，拉亞漢堡台中師苑店現場器具與個人物品未專區放置、部分食材未覆蓋與未離地放置及牆面髒污等缺失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，秋原海苔飯卷現場器具未保持清潔及部分食材無效期標示與未離地放置等缺失，均未能立即改正，已責令業者即日起暫停作業至改正完成。

食安處表示，已採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快2週後出爐。若食餘檢體檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。（編輯：謝雅竹）1130222