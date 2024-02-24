高雄半屏山道路改善完工 提升民眾登山安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）位屬國家自然公園範圍內的高雄半屏山熱門登山地點，因區內舊有採礦道路沿線路基嚴重崎嶇不平，林業及自然保育署屏東分署辦理道路與排水改善工程，近日完工，提升民眾登山安全。

半屏山地理位置跨越高雄市左營區和楠梓區內，擁有石灰岩地質的奇特山丘，為林業及自然保育署屏東分署轄管半屏山保安林，同時位屬國家自然公園範圍內的熱門登山地點。

但園區內舊有採礦道路沿線路基嚴重崎嶇不平整，且未有完善排水設施造成路基及周邊沖刷逐漸擴大，導致民眾登山健行頻有受傷事件發生。為維護半屏山環境及民眾安全，林業及自然保育署屏東分署辦理道路與排水改善工程。

林業及自然保育署屏東分署今天新聞稿指出，半屏山既有滯洪沉砂池的「半屏湖溼地」，與附近蓮池潭、洲仔濕地環境生態豐富，每年吸引大量遊客，為北高雄民眾登山健行、賞鳥、生態觀察及親近大自然的休閒勝地。

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沿線採礦道路因人為開發及自然力侵蝕結果，沖刷擴大造成路面嚴重崎嶇不平整，為維護民眾登山安全，屏東分署去年與國家自然公園合作改善工程，自工程規劃設計階段導入生態檢核機制，減輕處理表面浮石，縮小工程量體等。

林業及自然保育署屏東分署指出，治理目標為園區沿線抑制排水沖刷及安全排水，路線兩側銀合歡外來種於施工過程一併移除，減少機具進場開挖破壞，確實執行生態檢核機制管控。經廠商協力施工，已於2月15日完工後開放。（編輯：謝雅竹）1130224