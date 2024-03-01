竹市30處路口改善啟動 拚114年完工健全香山交通

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市政府表示，獲中央挹注經費辦理中華路四段至中華路六段道路環境改善工程，今天開工，將進行沿線30個路口改善，完工後將更健全香山道區路系統，預計民國114年完工。

新竹市政府發布新聞稿指出，「竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」今天舉行開工典禮，工程全長約8.5公里，完工後將更健全香山區道路系統。

竹市府表示，竹市中華路為省道台1線，尖峰時段交通量大，中央經費補助約新台幣2.15億元，結合市府自籌款，共2.62億元辦理中華路道路環境改善工程。

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竹市府指出，此次改善包括辦理退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間；也在路口增設左轉專用車道，分流轉彎車與直行車；還有進行道路鋪面改善、纜線下地及號誌共桿等工程，預計114年4月底竣工。

新竹市工務處提供新聞資料表示，市府推動香山區道路建設，今年路平計畫將於4月展開，針對香山區劣化老舊路面辦理刨鋪作業，提高道路平整度及舒適度。（編輯：戴光育）1130301