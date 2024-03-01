林業保育署台東植樹月贈苗 25種逾萬株台灣原生種

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）農業部林業及自然保育署台東分署規劃10場贈苗活動，計有25種1萬300株台灣原生種苗木，今天首場在台東縱谷線的關山鎮，吸引民眾索取。

林業及自然保育署台東分署森林管理科長莊瓊昌今天告訴中央社記者，植樹月到來，配合今年植樹月的主題「一起集點樹」，台東分署規劃了10場次的贈苗活動，要邀請民眾一起為地球集點樹。今年一共規劃了25種1萬300株的台灣原生種苗木，包含了草本、蕨類、灌木類跟喬木。

台東分署表示，種類包括蜜源植物：文殊蘭、茵陳蒿、月橘（七里香）、黃荊、台灣海桐、台灣樹蘭、大葉楠、厚葉石斑木等。林下經濟樹種包括：台灣天仙果、杜英、楓香等。

歷年詢問度熱烈的明星植物包括：野牡丹、台灣香檬、金毛杜鵑、含笑花、蘭嶼肉豆蔻、烏心石、金新木薑子、土肉桂、毬蘭跟鐵線蕨。另外也有搭配森活市集「解碼山林精油」消費滿額贈送紅檜、台灣杉與台灣肖楠3種針葉樹種。

台東分署表示，10場次贈苗活動分別是，3月1日上午於關山工作站；3月2日上午於長濱國小；3月8日上午於成功工作站；3月8日上午於海端鄉綜合體育館；3月15日上午於嘉蘭溫泉公園；3月16日上午於台東森林公園；3月20日上午於知本工作站；3月20日上午於大武工作站；3月23日上午於林業保育署台東分署；3月30日上午於東河橋遊憩區。

台東分署表示，原則上民眾可憑113年1至3月未開獎紙本發票2張可兌換1株苗木，惟各場次贈苗種類及方式仍略有不同，詳細資訊可參閱活動海報，響應環保，請自行攜帶環保提袋或容器領苗，每場次苗木數量有限、換完為止。

今天首場贈苗在關山鎮，台東分署關山工作站主任吳文雄接受記者電話訪問表示，今天索取苗木的民眾相當踴躍，約有150名民眾參與。（編輯：謝雅竹）1130301