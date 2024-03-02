南區就業博覽會3/10成大登場 逾1.2萬個職缺

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（中央社記者張榮祥台南2日電）國立成功大學攜手南部10所大專院校合辦「2024南區就業博覽會」，3月10日將在成大登場，有264家企業提供逾1萬2000個工作機會。

成大發布新聞稿指出，「2024南區就業博覽會」是南部企業年度徵才重頭戲，今年徵才企業264家，先於3月7日至9日接連3天舉行48場企業徵才說明會，10日上午10時至下午3時在成大光復校區徵才。

成大光復校區徵才現場，涵蓋中正堂、雲平大道、學生活動中心前廣場、雲平大樓西側廣場（近榕園）等，將設置超過350個攤位，提供逾1萬2000個工作機會，其中非理工科系職缺有4000個。

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成大表示，「2024南區就業博覽會」提供應屆畢業生求職平台，在校生也能提早了解就業市場趨勢。3月10日徵才活動規劃企業攤位徵才、國考諮詢、法國留學諮詢、履歷健檢等，徵才產業類別包含光電、半導體、電子電機、電腦網路、製造、金融等。

成大人員說，伴隨人工智慧議題持續升溫，企業追求「永續」、「數位」雙軸轉型，求才目標更看重員工懂得解決問題、擅長跨域溝通及與AI協作能力。（編輯：郭諭儒）1130302